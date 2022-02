Champions League, Mbappé decide PSG-Real. City senza pietà contro lo Sporting

Guardiola ipoteca il passaggio del turno. Pochettino e Ancelotti se la giocheranno al Bernabeu

Ritorna la Champions League e lo fa in grande stile. Un arrembante PSG ospita al Parco dei Principi il Real Madrid di Carlo Ancelotti per una partita quasi a senso unico. Gli uomini di Pochettino, infatti, dominano la gara impedendo ai blancos qualsiasi tipo di sortita offensiva. A salvarli ci ha pensato Courtois bravo parando un rigore a Messi al 62'. L'ingresso di Neymar negli ultimi 20 minuti intensifica la pressione dei francesi che trovano il vantaggio con un super gol di Mbappè al 94'. L'altro match ha visto protagonista un Manchester City in grande spolvero, autore di una manita ai danni dello Sporting CP. Gara decisa nel primo tempo grazie ai gol di Mahrez, Foden e alla doppietta di Bernardo Silva. Nel secondo tempo c'è gloria anche per Sterling. Guardiola ipoteca dunque il passaggio del turno.