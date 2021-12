Champions League, Juventus-Malmoe 1-0: bianconeri primi nel girone

I bianconeri primi grazie al pareggio del Chelsea sul campo dello Zenit

Nell'ultima partita del suo girono la Juventus sfida il Malmoe sognando il primo posto. I bianconeri sbloccano la partita al 18' con Kean e assediano la metà campo degli svedesi per tutta la partita sperando in un passo falso del Chelsea. Passo falso che si concretizza. I blues, infatti, dopo il vantaggio segnato da Werner, vanno sotto 2-1 contro lo Zenit mandando i visibilio la 'Vecchia Signora'. Gli uomini di Tuchel, però, ribaltano la partita con Lukaku e con il secondo gol dell'ex Lipsia prima di subire il pareggio in pieno recupero con Ozdoev. Allegri e i suoi terminano in vetta al girone.