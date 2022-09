Cassano: “Pensavo che Totti mi avesse truffato. Batistuta e Delvecchio mi stavano sul ca…”

Rapporto con Totti?"Io sono andato alla Roma per lui. Ho scelto la Roma per Totti. Mi piaceva giocare con lui. Ho avuto un rapporto meraviglioso. Poi dopo due anni, quando io ne avevo 20, ci ho litigato e l'ho mandato a quel paese. Lui era l'idolo incontrastato lì, io avevo vent'anni. L'ho mandato a cagare. Siamo andati insieme a 'C'è posta per te' e un mio amico, di cui mi fidavo, mi ha detto 'Francesco ha guadagnato 100 mila euro e tu hai preso 10 mila'. Può darsi che tu guadagni di più che sei più importante di me, io c'avevo 18 anni, ma la differenza di 10 no. Sono andato da lui e gli ho detto che era una me... e mi aveva truffato. Poi a distanza di tempo ho scoperto che non era vero, è la verità. Mi sono inca..... per nulla? Sì, io mi inca.... per niente".