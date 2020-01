Solo uno spavento. L’ex Roma Renato Portaluppi è in buone condizioni dopo l’intervento chirurgico al cuore subìto oggi. L’attuale tecnico del Gremio ha ricevuto un’ablazione per correggere un’aritmia cardiaca. Resterà sotto osservazione per 24 ore e già domani potrebbe lasciare l’ospedale. Il brasiliano già un anno fa era stato sottoposto ad operazione, ma un esame di routine ha rilevato il ritorno dell’aritmia, che lo ha costretto a tornare in sala operatoria.