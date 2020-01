Bonucci: “Sapevamo di soffrire con la Roma, le abbiamo fatto male al momento giusto”

La Juventus si prende la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri battono 3-1 la Roma grazie ai gol di Ronaldo, Bentancur e Bonucci. A fine partita ha parlato proprio il difensore bianconero. Ecco le sue parole.

BONUCCI ALLA RAI

La vecchia guardia non muore mai.

Dobbiamo non mollare tutti insieme, appena abbassiamo di un giro il motore andiamo in difficoltà. La Roma gioca un calcio propositivo e offensivo, appena abbiamo smesso di attaccare le seconde palle ci hanno portato a difendere in area e a subire qualcosa di troppo. Nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, se pensavamo di non soffrire contro una Roma che fa del possesso la migliore arma negli spazi non avevamo capito niente della partita. L’abbiamo interpretata bene e abbiamo fatto male quando ci hanno lasciato campo.

Dybala?

È un valore in più per noi, abbiamo tanti grandi giocatori. Abbiamo la fortuna di avere 25 giocatori di grandissimo livello. Dobbiamo farci trovare tutti pronti, accettando le decisioni dell’allenatore. Quattro punti sull’Inter? Non ci danno nulla, quattro punti non sono niente. Mancano tante partite, se pensiamo che quattro punti bastino siamo matti. C’è da lavorare e sacrificarsi, abbiamo tre obiettivi in cui abbiamo il dovere di arrivare fino in fondo.