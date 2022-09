Bologna, ufficiale l’esonero di Mihajlovic. In corsa c’è anche Ranieri

Il serbo paga il 2-2 con lo Spezia e l'inizio stentato in campionato, con appena tre punti in cinque partite: l'ex allenatore della Roma in corsa insieme a Sousa e Motta

Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Dopo tre anni e mezzo, l'allenatore serbo è stato esonerato dalla società rossoblù, preoccupata dal ruolino di marcia di queste prime cinque partite. Tre pareggi e due sconfitte fino ad ora per il Bologna e Mihajlovic ha pagato il 2-2 in casa dello Spezia. Gli emiliani hanno annunciato la decisione sul proprio sito ufficiale e intanto è già scattato il toto-successore. Secondo 'Sky Sport', in lizza ci sono Thiago Motta, Paulo Sousa e anche Claudio Ranieri.