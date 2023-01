Bale annuncia il suo addio al calcio: “Fortunato ad aver realizzato il mio sogno”

All'età di 33 anni, Bale annuncia il suo ritiro dal calcio. Il capitano del Galles ha avuto una carriera di altissimo livello, col Real Madrid ha vinto ben 5 Champions League. Sui suoi canali social ha pubblicato due lettere, la prima in cui annuncia l'addio e una seconda dedicata, nello specifico, alla sua "famiglia gallese". Queste le parole con cui l'attaccante saluta il calcio giocato: "Dopo attenta e ponderata considerazione, annuncio il mio ritiro immediato dal club e dal calcio internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni, che sarà impossibile da replicare, non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo. Dal mio primo tocco a Southampton fino all'ultimo con LAFC e tutto quello che c'è in mezzo, ho plasmato una carriera di club per cui nutro un immenso orgoglio e gratitudine. Giocare per il mio paese e capitano 111 volte è stato davvero un sogno diventato realtà. Mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio, mi sembra impossibile. Mi sento in debito con molte persone per aver contribuito a cambiare la mia vita e a modellare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni. Ai miei club precedenti, Southampton, Tottenham, Real Madrid e infine LAFC. Tutti i miei precedenti manager e allenatori, staff di sala, compagni di squadra, tutti i tifosi dedicati, i miei agenti, i miei fantastici amici e familiari, l'impatto che avete avuto è incommensurabile. I miei genitori e mia sorella, senza la vostra dedizione in quei primi giorni, senza un fondamento così solido, non starei scrivendo questa dichiarazione in questo momento, quindi grazie per avermi messo su questa strada e per il vostro incrollabile sostegno. Mia moglie e i miei figli, il vostro amore e sostegno mi hanno portato avanti. Proprio accanto a me per tutti gli alti e bassi, tenendomi con i piedi per terra lungo la strada. Mi ispiri ad essere migliore e a renderti orgoglioso. Così, vado avanti con l'attesa alla prossima tappa della mia vita. Un tempo di cambiamento e transizione, un'opportunità per una nuova avventura".