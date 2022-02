Atalanta, Freuler: “Solo con Roma e Milan abbiamo avuto poche occasioni da gol”

Il centrocampista svizzero è tornato a parlare della sconfitta contro la Roma

“Oggi abbiamo avuto qualche occasione subito e non l’abbiamo sbloccata. Piccole cose, manca lucidità. Abbiamo giocato anche a quattro in difesa, e gli esterni non andavano come se giocassimo a cinque. I nostri avversari si chiudono, però se guardiamo le partite tutte quelle che abbiamo perso in casa abbiamo avuto tante occasioni. Solo con Roma o Milan non è stato così. Per me manca lucidità, queste cose dobbiamo toglierle subito”.