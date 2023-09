Anche Wijnaldum riparte dall’Arabia Saudita: ufficiale la firma con l’Al Ettifaq

L'olandese ha firmato un contratto di tre anni dopo l'esperienza negativa in prestito alla Roma: al PSG circa 8 milioni

Georginio Wijnaldum lascia definitivamente il PSG. Dopo l'annata buia alla Roma tra infortuni e un finale molto negativo, l'olandese è ripartito dall'Arabia Saudita. Nella notte è stato infatti ufficializzato il suo ingaggio da parte dell'Al Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard e in cui c'è il suo ex compagno e amico Jordan Henderson, con cui ha condiviso gli anni vincenti al Liverpool. Wijnaldum ha firmato (a Parigi) un contratto fino al 2026, con il PSG che ha incassato circa 8 milioni, gli stessi che avrebbe dovuto sborsare la Roma in caso avesse voluto esercitare il diritto di riscatto quest'estate.