È morto Franco Lauro: il giornalista di Raisport è scomparso all’età di 58 anni

È morto all’età di 58 anni Franco Lauro, giornalista sportivo volto noto della Rai. A trovare il cadavere nella sua abitazione nel centro di Roma sono state le forze dell’ordine. L’uomo è stato stroncato da un infarto. La Rai in una nota ha espresso “profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro. Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza”.