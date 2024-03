Zielinski: “Zalewski ed io giochiamo poco con i club, ma siamo in condizione”

Piotr Zielinski è stato uno dei protagonisti della vittoria della sua nazionale polacca sull'Estonia nella semifinale dei playoff per volare in Germania all'Europeo. Intervistato ai microfoni ufficiali della Nazionale ha commentato anche il momento di condizione del romanista Zalewski: "Né io né Zalewski stiamo giocando tanto per i nostri club in questa stagione, abbiamo dunque tanto da dimostrare. Non vedevo davvero l'ora di iniziare il ritiro per dimostrare che sono in buona condizione, ed anche fisicamente preparato. Spero che insieme condurremo la Polonia verso l'Europeo". Anche il terzino giallorosso ha poi commentato il successo ed il prossimo impegno della squadra biancorossa: "Per me la cosa più importante è che abbiamo giocato una buona partita. I miei assist non sono importanti, ma è importante la vittoria. Senza vincere la finale, questo risultato non avrà importanza. Gioco sempre per fare la differenza in campo, è andata bene con l’Estonia. Non sarà così facile contro il Galles perché è un'ottima squadra. Ma noi crediamo di potercela fare. Per me il supporto dell’allenatore Michał Probierz è fondamentale. L’allenatore ha fiducia in me, crede in me. È molto importante. Questo ti fa venir voglia di scendere in campo e dare qualcosa in più".