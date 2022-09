Zeman: “Sempre firmato contratti annuali. Lo strappo l’ho fatto solo con la Roma”

Zdenek Zeman, ex allenatore della Roma, ospite del Festival dello sport di Trento ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ho sempre firmato contratti di un anno per correttezza. Entrambe le parti devono essere contente. Altrimenti non è giusto. Poi se ci si trova bene allora si firma ancora. Lo strappo l’ho fatto solo con la Roma. Anche oggi sarebbe meglio fare anno per anno. Pensiamo ai giocatori, ma vale anche per il mister: se firmi per 5 anni e non vali perché devi prendere quei soldi?”.