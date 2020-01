Zeman: “La Lazio sta meglio ma nei derby non conta. Ho il cuore diviso tra biancocelesti e Roma”

Zdenek Zeman, grande ex delle due avversarie della Capitale, sarà presente all’Olimpico per guardare il derby d’alta classifica in programma alle 18.00. Il Boemo, a più di un’ora dal fischio d’inizio della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di “La Lazio Siamo Noi”: “Derby importante? Sì, come tutti. E’ una sfida per il pubblico, non per il campo. In questo momento, penso che la Lazio stia meglio, ma di solito nelle stracittadine chi sta meglio, perde. Nel mio cuore più Lazio o più Roma? E’ diviso a metà”.