Zaniolo, post dopo il gol al Sunderland con la canzone “Vivir mi vida”

"Vivir mi vida". Le note sono di Marc Anthony, il post di Nicolò Zaniolo che celebra il ritorno in campo e al gol con la maglia della Roma con una storia su Instagram. L'immagine mostra il numero 22 che sta per essere abbracciato da Volpato dopo la rete del 2-0 al Sunderland che ha visto protagonista proprio Nicolò. Il sottofondo musicale non è scelto a caso. Il ritornello della canzone recita così: "Riderò, ballerò, Vivere la vita la la la la. Riderò, me la godrò. Vivrò il momento per capire il destino Ascolterò il silenzio per trovare la strada".