Zaniolo, il futuro è a Roma. Ma in estate Mourinho ha avuto paura di perderlo

Zaniolo in conferenza stampa ha parlato di un'estate tranquilla, non è dello stesso avviso José Mourinho che qualche pensiero su una sua possibile partenza se lo è fatto: "Ho avuto paura, non tanta. Il direttore non è mai venuto da me a dirmi che esisteva questa possibilità. Mai. Però, la verità è che tu leggi tante cose durante l’estate e sei sempre più attento alle bugie di mercato e qualche volta pensi che può essere possibile". Lo Special One ha ribadito più volte che Nicolò fa parte del progetto della Roma e fino a quando siederà sulla panchina dei giallorossi non verrà ceduto. Inoltre, il rapporto tra il tecnico e il 22 è tornato su ottimi livelli: "“Il mister lo devo ringraziare. L’anno scorso quando le cose non andavano mi ha sempre dato una mano. Mi sta facendo crescere sia dal punto di vista personale che da quello calcistico".