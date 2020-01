Zaniolo, il 26 gennaio riceverà dal Papa un’edizione speciale della Bibbia

Nicolò Zaniolo sta attraversando, con ogni probabilità, il momento più difficile della sua carriera dopo la rottura del crociato che potrebbe pregiudicare la sua presenza al prossimo Europeo. Da oggi ha intrapreso il percorso fisioterapico, ma come riporta l’adnkronos, i prossimi giorni non saranno dedicati solo al recupero. Il giocatore della Roma riceverà un’edizione speciale della Bibbia e gliela consegnerà il Papa in persona, il prossimo 26 gennaio, in occasione della messa che presiederà nella Basilca di San Pietro per la Domenica dedicata alla Parola di Dio.

Mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione spiega: “Il Pontefice presiederà la messa per la Domenica della Parola di Dio, al termine della quale compirà un gesto simbolico: consegnerà la Bibbia a 40 persone in rappresentanza di tante espressioni della nostra vita quotidiana: dal vescovo allo straniero; dal sacerdote alle catechiste; dalle persone consacrate al poliziotto e alla guardia svizzera; dagli Ambasciatori dei vari continenti ai docenti universitari e maestri di scuola primaria e secondaria; dal povero al giornalista senza dimenticare il gendarme”. Tra questi dunque ci sarà anche Zaniolo