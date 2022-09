Zanetti in vista di Empoli-Roma: “Incontreremo una squadra fortissima”

Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli prossimo avversario della Roma in campionato, ha parlato nel post partita del match pareggiato dalla sua squadra contro la Salernitana. Tra i vari temi affrontati, anche la sfida contro i giallorossi del prossimo 12 settembre alle ore 20:45 al Castellani: "Tutte le partite sono un’occasione, incontreremo una squadra fortissima ma continueremo per la nostra strada”. Zanetti ha poi aggiunto anche un pensiero sulla prestazione nei propri attaccanti, Pjaca in particolar modo: "Fino a stamattina i nostri attaccanti non segnavano mai, oggi hanno segnato. Pjaca si sta ritrovando e potrà darci una grande mano. Bisogna avere pazienza e tenere conto anche dei tanti giovani che stiamo facendo esordire, oltre ai risultati".