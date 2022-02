Zalewski: “Vittoria meritata. Il gol all’ultimo la cosa più bella”

Le parole del polacco: "Non c'è stato un momento preciso in cui Mourinho mi ha detto che sarei partito titolare. Ha provato diverse formazioni poi mi ha dato conferma"

Cosa hai provato quando Mourinho ti ha detto che saresti partito titolare? Hai anche la maglietta dietro? "Non c'è stato un momento preciso in cui il mister mi ha detto che sarei partito titolare. Ha provato diverse formazioni poi mi ha dato conferma. Sono molto contento. Abbiamo fatto una bella partita, poi abbiamo portato a casa i tre punti. Per quanto riguarda la maglietta, è venuto l'allenatore della Nazionale. Mi fa piacere dargli un ricordo di questa serata, quindi la darò a lui".

Come ti trovi in quella posizione? "È una posizione nuova per me. Il mister mi chiede di svolgere bene compiti difensivi, poi di puntare senza paura l'uomo come ho sempre fatto".