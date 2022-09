Women’s Champions League, Roma-Sparta Praga: le formazioni ufficiali

Le giallorosse ripartono dal risultato dell'andata, in cui hanno battuto 2-1 in trasferta il club ceco

Alle 14:30, la Roma Femminile scenderà in campo al Tre Fontane per la sfida di ritorno dei preliminari di Women's Champions League contro lo Sparta Praga. Le giallorosse ripartono dal risultato dell'andata, in cui hanno battuto 2-1 in trasferta il club ceco. Di seguito riportiamo le formazioni ufficiali.