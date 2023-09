Viviano: “Dybala e Lukaku sono alla Roma perché nessuno li ha presi”

I tifosi della Roma sognano con la coppia d'attacco Lukaku-Dybala. I due gioielli giallorossi, hanno già fatto vedere di essere capaci di grandi cose insieme nel match contro l'Empoli. Non è dello stesso avviso, invece, Emiliano Viviano. Il portiere dell'Ascoli, ai microfoni di TvPlay, ha detto la sua sul duo di José Mourinho: "Dybala viene perché non lo piglia nessun altro, Lukaku viene perché non lo piglia nessun altro: è pura logica. Se fossi un tifoso della Roma sarei più incazzato con la società che con l'allenatore. Se prendi questi giocatori che progetti hai? Lukaku fra un po’ si è proposto pure ai New York Red Bull prima di venire alla Roma”.