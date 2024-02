Vina: “A Roma l’Olimpico era sempre pieno, ma il terreno di gioco non è dei migliori”

Le parole del terzino: "Le strutture in Brasile mi hanno sorpreso molto. Vengo da squadre europee. La Roma era molto organizzata"

Redazione 20 febbraio 2024 (modifica il 20 febbraio 2024 | 16:41)

Matias Vina, ex terzino della Roma e attuale giocatore del Flamengo, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Sulla crescita del club a livello di strutture. "In effetti le strutture qui mi hanno sorpreso molto. Vengo da squadre europee. La Roma, ma anche il Sassuolo, che è molto organizzato. Qui però il livello è molto alto, c'è un'organizzazione molto grande. L'ho visto anche quando ero in Brasile. Inoltre in Italia giocavo una volta alla settimana, sono venuto qui per giocare un sacco di partite".

Sull'incontro con i tifosi. "Sono emozionatissimo. Anche quando ero alla Roma c'era tanta gente allo stadio, al Sassuolo invece non c'erano molti tifosi sugli spalti. Anche i tifosi erano una motivazione. Il campo? La Roma aveva uno stadio condiviso con la Lazio e il terreno di gioco non era dei migliori, come altri in Italia, qui al Flamengo si sta lavorando per sistemare ogni dettaglio".

