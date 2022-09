Villar su Kluivert: “Quando esploderà, il mondo scoprirà un giocatore spettacolare”

Gonzalo Villar, centrocampista di proprietà della Roma, ha parlato in un'intervista con Miguel Quintana di Justin Kluivert, giocatore giallorosso che ora andrà al Valencia in prestito con diritto di riscatto: "Quando esploderà, anche se sta già giocando molto bene , il mondo scoprirà un giocatore spettacolare. Tra i giocatori più completi con cui ho condiviso il campo. Appena inizia a sfruttare le sue capacità può essere decisivo: ha tutto, è velocissimo. Se parte , non lo fermi. Ha un bel tiro, un buon dribbling, uno contro uno...In allenamento pensavo che sì, è l'esterno perfetto per le qualità che ha".