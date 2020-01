Villar, prima cena a Roma per lo spagnolo – FOTO

Gonzalo Villar, arrivato martedì sera nella Capitale, è da oggi un nuovo giocatore della Roma. Mercoledì le visite e la firma sul contratto, questa mattina il primo allenamento con la squadra con la speranza di essere tra i convocati già sabato contro il Sassuolo. L’ex centrocampista dell’Elche, sbarcato per sostituire anche l’infortunato Diawara, questa sera si è concesso subito un po’ di relax e la prima cena fuori in un ristorante zona Laurentina. Il proprietario del locale non ha esitato nello scattare subito un selfie con il calciatore con tanto di post su Instagram con scritto: “Benvenuto a Roma”.