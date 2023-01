Vierchowod: “Mourinho mi piace. La Roma deve fare di più per competere con le grandi”

Le parole dell'ex giallorosso: "Questo tipo di calcio che fa la Roma non paga. Dovrebbe essere migliorata in alcuni ruoli e in alcuni giocatori"

Pietro Vierchowod, ex centrale della Roma scudettata targata Liedholm, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per ricordare l'ex compagno Gianluca Vialli. Non è mancato però un pensiero sul momento attuale della formazione giallorossa: “La Roma potrebbe fare di più. Dovrebbe essere migliorata in alcuni ruoli e in alcuni giocatori. Mourinho mi piace ma secondo me questo tipo di calcio che fa la Roma non paga". Questo il primo messaggio di Vierchowod che poi prosegue: "Dovrebbe avere altre soluzioni, riuscire a trovare i giocatori giusti. L’altra sera ha vinto però questa squadra deve dare molto di più se vuole competere con le grandi. Mi piacerebbe perché la Roma mi è sempre stata simpatica, ci ho vinto il mio primo scudetto. Non volevo tornare alla Sampdoria, sarei rimasto a Roma e avremmo potuto vincere di più”.