Vidigal: “Alla Roma manca personalità. Mourinho deve capire su chi puntare”

L'ex centrocampista di Napoli e Udinese: "A fine stagione il tecnico dovrà capire chi è adatto per lo scudetto"

"Io ho visto qualche partita, avendo giocato in Italia spesso commento il calcio italiano qui in Portogallo. Per Mourinho c'è tanto da fare. Cambiare questa rosa, ha qualche mancanza d'intensità e di mentalità per poter sognare di vincere lo scudetto. È dura giocare in Italia, io ho giocato 8 anni lì e so quanto è difficile arrivare in Champions. Mourinho lo sta capendo e anche i giocatori. Non basta fare benino, devi soffrire tantissimo per vincere lo scudetto. Mourinho a fine stagione avrà la responsabilità di capire chi è adatto per vincere lo scudetto e chi non è adatto".