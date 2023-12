Verso Roma-Napoli: a Trigoria out Mancini e Cristante. C’è Pellegrini

Il difensore e il centrocampista giallorossi non sono al meglio delle loro condizioni e per questo si è deciso di seguire una strada più conservativa in vista di sabato sera e delle prossime sfide. Ok anche Renato Sanches e Kumbulla

La Roma continua la sua preparazione in vista dell'importantissimo match dell'Olimpico contro il Napoli di sabato sera. La squadra, dopo la cena di Natale di ieri, è scesa in campo per la consueta seduta di allenamento. Non arrivano buone notizie per Mourinho che non ha potuto vedere insieme al resto dei compagni Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Le condizioni di entrambi non sono delle migliori e si è scelto di gestire con grande attenzione le loro forze in prossimità di un finale di 2023 davvero intenso. Presenti, invece, sia Lorenzo Pellegrini che Renato Sanches. Conferme arrivano anche da Kumbulla che punta sempre di più ad un ritorno tra i convocati nella sfida ai partenopei.