Domenico Criscito è stato ammonito al minuto 24° della partita tra Hellas Verona e Genoa: diffidato, salterà la prossima partita contro la Roma. Il capitano rossoblù è stato ammonito dall’arbitro Mariani per eccesso di foga: un cartellino che gli costerà la partita casalinga contro la squadra di Fonseca, in programma per domenica prossima al Ferraris.