Verona, Baroni: “La Roma non sbaglierà l’approccio. Affrontiamo tanti campioni”

A pochi minuti dall'inizio della partita tra Roma ed Hellas Verona allo stadio Olimpico, mister Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico dei gialloblù ha presentato il match: "Sappiamo che abbiamo di fronte una squadra di campioni. C’è stato un cambio e sicuramente la Roma non sbaglierà l'approccio. Questo ci dovrà allertare ancora di più. Servirà una prestazione di alto livello soprattutto a inizio partita”. Il Verona, dopo l'ultimo successo contro l'Empoli, vuole dare continuità di risultati provando a rovinare la prima da allenatore della Roma di De Rossi.

