Valencia, Gattuso scherza con Kluivert. Prima l’abbraccio e poi lo schiaffo

Kluivert, l'ultimo esubero piazzato da Tiago Pinto prima della chiusura del mercato, ha raggiunto questa mattina Valencia. Una volta arrivato al club, l'accoglienza di mister Gattuso è tutta da ridere. Prima l'abbraccio, poi lo schiaffetto e la prese in giro nei confronti del giocatore olandese: "Parli almeno l'italiano?" chiede l'allenatore, la risposta è secca dell'attaccante "No!". Sorridono entrambi e poi arriva la sentenza ironica di Gennaro: "Sono tre anni che sei in Italia e non parli l'italiano, sei pessimo". Le immagine divulgate dal club spagnolo hanno già conquistato il web.