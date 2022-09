Uzbekistan-Costa Rica 1-2: Shomurodov ancora in gol ma non basta

L'attaccante della Roma è rimasto in campo per 72 minuti

Questa mattina l'Uzbekistan ha giocato contro la Costa Rica. L'amichevole tra le due nazionali si è svolta in Corea del Sud. Ancora in gol Shomurodov che contro il Camerun aveva già messo a referto un assist. La rete del giocatore della Roma non è bastata per evitare la sconfitta. Il Costa Rica ha rimontato la gara con due gol nei minuti di recupero di Hernandez e Watson. L'ex Genoa ha giocato 72 minuti.