Under 20, Italia-Svizzera 3-0: assist per Volpato

L'Italia Under 20 ha vinto 3-0, in una sfida valida per il Torneo 8 Nazioni contro la Svizzera. Il centrocampista della Roma, Cristian Volpato, è stato uno dei protagonisti del match dando un valido contributo alla vittoria degli azzurrini. Il giallorosso, partito titolare, ha firmato l'assist del momentaneo 2-0 per l'Italia. Un'altra grande prova di Volpato, che sta dimostrando sempre di più di essere pronto per giocare ad alti livelli.