Under 19, Spagna-Italia 1-0: Faticanti in campo 69 minuti. Al suo posto Pisilli

Giornata di incroci giovanili tra Italia e Spagna, entrambi chiusi però con una sconfitta per gli azzurrini. Prima l'Under 18 a Coverciano (1-3), poi l'Under 19 a Malaga. Nel secondo match è finita 1-0 per le Furie Rosse, con in campo anche alcuni giocatori della Roma primavera. Giacomo Faticanti è sceso in campo da titolare, con la fascia di capitano, e ha giocato per 69 minuti, sostituito da un compagno giallorosso come Niccolò Pisilli, entrambi 2004 molto importanti nella squadra di Federico Guidi.