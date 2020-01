Under 14, Memorial Halima Haider: tris della Roma sul Milan. Ora in finale ci sarà la Lazio

Ancora un risultato positivo per l’Under 14 di Rubinacci. I giovani giallorossi hanno raggiunto infatti la finale del Memorial Halima Haider grazie alla vittoria 3 a 1 sul Milan e adesso ci sarà la Lazio nell’ultimo atto del torneo. Nella sfida di oggi contro i pari rossoneri la Roma ha calato il tris. Decisive le reti di Nardozi, Feola e Guglielmelli, che hanno consentito così alla squadra l’accesso alla finale, in programma domani alle 10 sul campo della Nuova Tor Tre Teste. Continua a far bene la rappresentativa Under 14 della Roma, specialmente dopo l’ottima figura negli Stati Uniti nel torneo internazionale ICC Futures, concluso dai giallorossi in semifinale.