Ugolotti: “Roma deludente. Mourinho non può far giocare sempre gli stessi”

Le parole dell'ex giallorosso: "Nella sua carriera lo Special One è stato bravo a gestire i forti, meno se c'è da costruire a lunga scadenza"

Mourinho ha detto che se fosse stato a casa avrebbe cambiato canale... La partita in effetti nei primi 40 minuti avrebbe indotto molti a farlo. La Roma poi ha avuto una reazione di 15 minuti trovando anche il gol. Resto sempre perplesso: giocano gli stessi e il campionato insegna che non può essere sempre impiegata la stessa squadra. Vedere Borja Mayoral non considerato fa pensare che allora venga sostituto. Non si può andare avanti basando la squadra su 13-14 giocatori, bisogna dare all'allenatore dei cambi ma lui deve capire che non si può giocare sempre con gli stessi.