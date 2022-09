Ufficiale, l’ex Roma Sadiq va alla Real Sociedad per oltre 20 milioni di euro

L'ex attaccante giallorosso arriva dall'Almeria per una cifra record

La Real Sociedad, dopo aver ceduto Isak al Newcastle per una cifra record di 70 milioni di euro, rimpiazza ufficialmente la sua punta con l'ex RomaUmar Sadiq. L'attaccante arriva dall'Almeria per 20 milioni di euro più 6 di bonus, con un 15% sulla futura rivendita del giocatore. Il club spagnolo aveva acquistato il nigeriano nel 2020 dal Partizan Belgrado. Il classe '97, nella stagione 2015/2016, ha collezionato con i giallorossi 6 presenze in Serie A, con due reti.