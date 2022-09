UEFA, Uva: “La Roma vuole essere apripista nel campo della sostenibilità”

Michele Uva, dirigente UEFA, ha parlato ai microfoni di Football Talks Portugal 2022 del progetto sostenibilità a cui fa parte anche la Roma: "Il calcio deve essere la piattaforma da utilizzare della società civile per provare a lavorare per trasmettere messaggi positivi. Noi dobbiamo fare la nostra parte in questo senso. Non possiamo risolvere i problemi della società civile e non possiamo salvare il pianeta, dobbiamo giocare ed essere consapevoli che il calcio è una delle piattaforme che possono essere utilizzate dalla società civile.