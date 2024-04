Udinese-Roma, le formazioni ufficiali di Cannavaro e De Rossi

La Roma torna ad Udine per giocare gli ultimi 18' più recupero contro la squadra bianconera. Si riparte dall'1-1 firmato da Pereyra e Lukaku . Il belga, però, non ci sarà a causa di un infortunio subito nel match di Europa League contro il Milan . Al suo posto a guidare l'attacco ci saranno Sardar Azmoun e Tammy Abraham. Insieme a loro Dybala completa il tridente.

UDINESE (3-5-1-1) : Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. A disposizione : Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele All. Cannavaro

ROMA (3-4-2-1) : Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. A disposizione : Rui Patricio, Boer, Celik, Kristensen, Llorente, Paredes, Bove, Sanches, Zalewski, Baldanzi, El Shaarawy. All: De Rossi.

