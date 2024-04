Udinese-Roma, la moviola: regolare il gol del pareggio di Lukaku

Cartellini, gol annullati, espulsioni ed episodi dubbi della sfida del BluEnergy Stadium

Redazione 14 aprile 2024 (modifica il 14 aprile 2024 | 19:28)

Dopo le due partite di Mancini, il derby e Milan-Roma, la squadra di De Rossi in campionato è ospite al BlueEnergy Stadium sul campo dell'Udinese. A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Luca Pairetto con il quale i giallorossi hanno collezionato 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, anche sé il rapporto con l'ex mister Josè Mourinho non è di certo idilliaco considerando l'episodio di Roma-Hellas Verona in cui lo Special One venne espulso per un gesto polemico nei suoi confronti. La direzione gara del fischietto di Torino sarà coadiuvata dal lavoro degli assistenti Rossi e Laudato con Rapuano quarto uomo. A dirigere i lavori in sala Var ci sarà Aureliano mentre Di Paolo ricoprirà il ruolo di Avar.

UDINESE-ROMA, LA MOVIOLA

68'- Kamara scappa via sulla sua fascia e viene fermato da una vistosa trattenuta di Baldanzi che viene ammonito. Primo giallo per la Roma

67'- Entrata dura di Kristensen su Paredes, Pairetto ferma il gioco nonostante ci fossero gli estremi per far valere la regola del vantaggio. Non viene ammonito il difensore dell'Udinese

65- Payero sgambetta Dybala e viene punito con un cartellino giallo da Pairetto

64'- Lukaku firma il gol del pareggio per la Roma, la sala Var dopo un rapido check per possibile fuorigioco convalida la rete

57'- Lukaku recupera palla a Bijol a centrocampo, il difensore dell'Udinese reagisce trattenendo vistosamente il belga e Pairetto estrae il cartellino giallo

31'- Cartellino giallo per Kamara che perde palla e interviene su Llorente costringendo Pairetto ad estrarre il giallo.

5' - Lucca crolla in area dopo un contatto con Llorente, tuttavia tale contatto è provocato dallo stesso attaccante dell'Udinese che ha trattenut il difensore spagnolo per la maglia nella zona del petto. Un normalissimo scontro di gioco, entrambi si sono aiutati nel cadere, ma non c'è irregolarità: è stato l'attaccante friulano ad innescare la caduta.

