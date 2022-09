Udinese, Marino: “Affrontiamo la Roma con entusiasmo e voglia di stupire”

"La bravura di questa società sta nel riuscire a mantenere nel tempo il DNA vincente del progetto tecnico, e questo penso sia stato confermato anche quest'anno, nel quale ai giocatori di esperienza abbiamo unito giovani prospetti che ci permetteranno di proiettare il lavoro nel tempo.- ha detto Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese al canale tv del club - Guardavano a questo trittico di match ravvicinati con preoccupazione, vista anche la caratura degli avversari da affrontare nel giro di pochi giorni. Invece giungiamo alla terza gara con 2 vittorie e 6 punti in cascina; risultati che ci corroborano, ci danno autostima e ci permettono di preparare la partita con la Roma godendo dell'entusiasmo necessario per continuare a stupire" come riporta tuttoudinese.it.