Udinese, Kristensen si presenta: “Vorrei affrontare Lukaku”

Thomas Kristensen, è stato presentato oggi come nuovo acquisto dell'Udinese. Il 21enne danese, tra i tanti temi affrontati, ha parlato anche dell'attaccante che vorrebbe fronteggiare: "Ho guardato tantissimo la Serie A in televisione, so che è famosa per gli ottimi difensori e voglio migliorare le mie abilità qui. L’avversario che voglio affrontare è Romelu Lukaku". Kristensen dunque non ha dubbi. Il belga è partito subito forte in questa stagione con il gol in campionato contro l'Empoli e quello di ieri sera in Europa League contro lo Sheriff. La prima sfida tra i giallorossi e i friulani sarà il prossimo 26 novembre allo Stadio Olimpico e chissà che il danese non possa esaudire il suo desiderio.