Udinese, Campoccia: “Siamo partiti bene, c’è entusiasmo. Sarà una bella stagione”

Domani sera Udinese e Roma si affrontano nella quinta giornata di campionato. Una partita non semplice per i giallorossi, visto il buon periodo di forma dei friulani. A 'tuttomercatoweb.com', il vicepresidente bianconero Stefano Campoccia ha parlato del mercato e del momento dell'Udinese:"Siamo molto soddisfatti, le cosiddette società medio-piccole devono ogni anno inventarsi il modo di creare equilibrio economico, mantenendo la qualità dei giocatori. I ragazzi che quest'anno sono entrati in rosa sono galvanizzati, il campionato è iniziato bene. Si sta profilando una bella stagione, le forze in gioco si stanno allargando, come l'Atalanta, ma anche molte squadre medio piccole stanno facendo investimenti. Speriamo che la Serie A torni presto all'apice dei campionati europei, dove merita di stare. L'ambiente è buono, Sottil sta lavorando molto bene e sta dando un grande entusiasmo senza nulla togliere a chi lo ha preceduto. Si vede che sono partiti col piede giusto".