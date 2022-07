Trofeo Gamper, dopo i ritiri di Roma e Milan ora spunta la Fiorentina

Il club viola starebbe trattando con il Barcellona per partecipare al trofeo il prossimo 6 agosto

Dopo il ritiro della Roma dal trofeo Gamper e dopo quello del Milan, ci sarebbe un altro club italiano in lizza per partecipare alla partita del prossimo 6 agosto contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da firenzeviola.it, infatti, la squadra allenata da Vincenzo Italiano starebbe trattando con i blaugrana per la partecipazione al match intitolato ad Hans Gamper, fondatore del club catalano.