Trigoria, seduta di allenamento in piscina per Zalewski

Nicola Zalewski non è partito con i compagni per la trasferta di questa sera contro l'Empoli. Il classe 2002 a causa di un problema all'adduttore ha dovuto dare forfait per il match di campionato con i toscani. Per recuperare, in vista dei prossimi impegni della Roma, Zalewski si allena in piscina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Come testimoniato dallo scatto pubblicato dal giallorosso sui social.