Roma, calciatori in vacanza: ripresa a Trigoria il 30 dicembre

Mourinho concede una settimana di pausa alla squadra in vista delle feste di Natale

Dopo il pareggio contro la Sampdoria c'è tempo di riflettere: Josè Mourinho ha deciso che gli allenamenti riprenderanno il 30 dicembre. Alla squadra dunque, nonostante la prestazione all'Olimpico è stata concessa una settimana di riposo in vista delle festività. Giusto il tempo di ricaricarsi, perché poi ad attenderli ci sarà un calendario ricco e complicato: il 6 gennaio i giallorossi affronteranno prima il Milan e poi la Juventus di Allegri. Per la trasferta di Milano lo Special One conta avere Tammy Abraham: per l'inglese condizioni da valutare, visto che nella partita contro la squadra di D'Aversa ha riportato una forte contusione alla caviglia destra.