Trigoria, la Roma è tornata ad allenarsi in vista del Frosinone: out Llorente

Questo pomeriggio i giallorossi hanno sono tornati a Trigoria per allenarsi dopo la debacle di Genova. Seduta in campo per chi non ha giocato a Marassi e per Azmoun, Aouar e El Shaarawy che sono entrati nel finale di gara. L'algerino si candida per una maglia da titolare in mezzo al campo. Domani i giallorossi si ritroveranno nel centro sportivo per preparare il match contro il Frosinone. Non ci sarà Diego Llorente che svolgerà nelle prossime ore gli esami strumentali per valutare l'entità del problema alla coscia destra. Ancora ai box Renato Sanches e Smalling che torneranno a disposizione del mister dopo la sosta. Vista l'emergenza in difesa oggi si è allenato con la prima squadra anche Keramitsis.