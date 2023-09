Totti invita Buffon: “Vuoi giocare a calciotto?”. Gigi: “Ho i dolori” – VIDEO

Siparietto tra Buffon e Totti durante l'Azzurripartnercup che si è disputata ieri a Coverciano. I due ex campioni si sono incontrati sul rettangolo e verde e Gigi ha chiesto a Francesco : "Continui ancora con il calciotto?". Il Pupone annuisce e lo invita a venire a giocare con lui. L'ex portiere della Juventus risponde scherzando: "L'altro giorno ho fatto una partita, mi sono buttato tre volte e ho i dolori". Un bellissimo incontro tra due amici che hanno condiviso insieme l'esperienza del Mondiale vinto nel 2006 e tante battaglie da avversari sul campo.

