Totti, la reunion sul campo da padel: partita con Pizarro, Vieri e Candela

Francesco Totti ormai da anni ha sviluppato una passione smoderata per il Padel. Sul suo profilo Instagram non è raro notare continue testimonianze delle sue partite, una tendenza che lo ha reso quasi un informale ambasciatore di questo sport ormai largamente praticato nella Capitale, soprattuto a livello amatoriale. Oggi l’ex capitano ha pubblicato una storia Instagram che ha il sapore di una reunion tra campioni avvenuta a Dubai nel corso del World Legends Padel Tour. Francesco in squadra con David Pizarro ha affrontato nel primo match Vincent Candela e Bobo Vieri.