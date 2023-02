Totti e Mr.Rain sul palco insieme a Pintus: lo strano trio al teatro Olimpico – FOTO

Francesco Totti, Mr.Rain e Angelo Pintus, lo strano trio. L'ex capitano della Roma è stato protagonista ieri sera al Teatro Olimpico in un siparietto all'interno dello spettacolo del noto comito e attore. Lo spettacolo, scritto da Pintus insieme a Vincenzo Salemme, si chiama 'Bau' e in questi giorni è in programmazione proprio al Teatro Olimpico. Francesco Totti è salito sul palco insieme a Mr.Rain, cantante che in questi giorni è salito alla ribalta per la sua canzone 'Supereroi', classificatasi al terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo. Immancabile lo scatto a fine serata con lo 'schieramento' al completo, pubblicato dal comito triestino e ovviamente subito repostato anche dagli altri due.