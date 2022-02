Totti e Ilary in crisi, l’indiscrezione: si separano dopo 20 anni d’amore

La coppia più famosa di Roma sarebbe in crisi dallo scorso anno. Una brutta lite durante una gita a Castel Gandolfo avrebbe rovinato irrimediabilmente il rapporto

Il matrimonio che dura ormai da 17 anni (si sono sposati nel 2005) tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilary Blasi sembra al capolinea. La loro relazione è una delle più longeve nel mondo dello spettacolo e va avanti dal 2002. Avevano fatto sognare mezza Italia con una storia d'amore che sembrava poter essere infinita, cominciata dal quel "6 unica" che Totti aveva mostrato dopo un gol nel derby con la Lazio. L'amore per Ilary era stato ribadito sia nella serie tv che nel docufilm sullo storico simbolo romanista, usciti nel 2021. In una recente intervista, la Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all'altro, parole che oggi assumo tutto un altro aspetto: "Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo".