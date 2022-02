Totti e De Rossi a vedere la Roma, il messaggio di Conidi: “Mancate come l’aria”

Il cantante e attore, membro dell'Orchestraccia, grande tifoso romanista, tanto da aver scritto l'inno "Mai sola mai" ha postato su Instagram parole di miele per i due ex capitani giallorossi

Anche Francesco Totti e Daniele De Rossi devono aver fatto proprie le strofe della canzone di Marco Conidi "Mai sola mai", l'inno che il cantattore romano (e romanista) ha scritto per la sua squadra. Un concentrato di amore e passione che provano anche i due ex capitani, che continuano a essere presenti all'Olimpico (e non solo) per vederla. A Roma-Hellas Verona erano là, seduti uno di fianco all'altro, generando non pochi sentimenti di nostalgia per gli altri tifosi.

Anche quelli di Conidi. Il cantante dell'Orchestraccia, su Instagram, ha scritto un emozionante messaggio per Totti e De Rossi: "Dicono che è solo calcio... ma a me me mancate come i pantaloni bianchi d'estate, come il jukebox, mi mancate come un bacio strappato ad un portone, mi mancate come le canzoni cantate a tutto volume mentre arrivi ai semafori : mi manca urlare il vostro nome prima di ogni battaglia , prima di ogni brivido , prima di dire ancora "no nun te lasso mai" mi mancate come il respiro mentre da solo il mio cuore continua a urlare il vostro nome ...Sempre e per Sempre💛❤️", ha scritto.